رغم سوء الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ، رغم سوء حاله الطقس بدمياط على مدار الايام الماضية، بينما غادر عدد 19 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .



وجاء في البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة باغت 560 طن سماد معبأ كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38057 طن تشمل : 14018 طن قمح و 3770 طن حديد و 1174 طن خشب زان و 18687 طن سكر و 1492 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 408 طن .



وأضاف البيان، ان حركة الصادر من الحاويات 957 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 240 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3200 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44311 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98324 طنًا .

وتابع البيان، أن عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3559 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4238 شاحنة .