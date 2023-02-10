كاملة أبو ذكري توجه متسابقتين بتحسين الأداء التمثيلي خلال برنامج الدوم

قدمت المتسابقتان حنين سعيد وسيلينا مينا مشهدا تمثيليا بمرحلة الأداء الكامل بمسابقة التمثيل بالموسم الثاني ببرنامج الدوم، عن السوشيال ميديا.

وجاء تعليق المخرجة كاملة أبو ذكرى عضو لجنة التحكيم أن المشهد كان من ممكن يطلع أحسن من كدة، وأكدت يسرا أنها لم تشعر بالنقلة بين الحالات خلال المشهد.

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

