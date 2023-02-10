أزمات الزمالك تتوالى |بلحاج يلجأ للفيفا وسر تراجع مستوى زيزو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك يعاني من إصابة في الركبة تشبه كثيرًا التي تعرض لها محمود الونش في وقت سابق، وكان يلعب على الإصابة حتى لا يغيب عن الفريق الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "زيزو لم يظهر بالمستوى الطبيعي في الفترة الماضية بسبب تلك الإصابة، ولذلك فهو يحاول توزيع جهده على مدار المباراة".

وأضاف: "أحمد بلحاج لاعب الزمالك، سيقوم باللجوء إلى الفيفا بسبب عدم قيده في القائمة المحلية للفريق، وسيطلب التضامن معه من جانب إدارة النادي".

وأكمل: "الزمالك خاطب الكاف بشأن قيد الصفقات الجديدة، وأبلغه بوجود نزاع مع اتحاد الكرة المصري، وقام بحجز أماكن للاعبيه في القائمة الافريقية".