رئيس أسوان: قدمنا شكوى رسمية ضد حكم مباراة الاتحاد.. ونطالب بصافرة دولية

أكد الشافعي صالح ، رئيس نادي أسوان ، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري بسبب إلغاء هدف واضح تماماً من جانب ديلسون كاموني بداعي التسلل رغم أنها لعبة واضحة تماماً.

وأشار رئيس أسوان في تصريحات لبرنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه طالب لجنة الحكام بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بتوفير حكام دوليين في مباريات أسوان موضحًأ أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة الاتحاد.



وقال إن فريقه سبق أن تعرض لظلم تحكيمي في مباريات الدوري وهو ما دفعه للمطالبة بتوفير حكام دوليين ولكنه فوجئ بتعيين حكم قليل الخبرة لمباراة الاتحاد.