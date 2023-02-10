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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام

ميدان الرماية
ميدان الرماية

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (١ - ٢) وتغذية المتحف المصري الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديدًا بميدان الرماية.

وأكدت المحافظة في بيان لها أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم) وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۲/١٠ حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۲/١٢ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة مع ترك ۳ حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن غلق كوبري فيصل المؤدي إلى شارع السودان لمدة يومين بدءًا من الساعة 2 صباح غد السبت حتى الساعة 5 صباحًا، لرفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر.


وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديدًا أعلى كوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع (السودان) ووقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق).


وأكدت إدارة مرور الجيزة أن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء غلق كوبري فيصل كليًّا على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بداية من يوم السبت الموافق 11/2/2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 (وذلك على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط).

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة التي قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بـ التحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

مصر محافظ الجيزة المتحف المصري محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير حركة المرور اللواء احمد راشد

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