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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين المحطات النووية والبحيرة لإنشاء شبكات الجهد المتوسط لـ الضبعة

صدى البلد

وقع الدكتور امجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركه البحيره لتوزيع الكهرباء بروتوكول لانشاء شبكات الجهد المتوسط بالموقع العام للمحطة النووية بالضبعة  ( المرحله الثانيه ) .


وحضر توقيع البروتوكول لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. 


ويعتبر البروتوكول من أهم مشروعات البنية التحتية للموقع العام بالمحطة النووية والذي يمتد تنفيذه الي ١٥ شهراً.

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رئيس المحطات النووية يتابع سير العمل بموقع الضبعة / صور

وكان  الوكيل قد صرح لصدى البلد  ، أنه من المتوقع أن يتم استقبال اول معدة من المعدات طويلة الأمد للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 .

و أوضح الوكيل ،  أنه تم  الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة في مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية و تقوم روساتوم حاليًا بتصنيع مصائد قلب المفاعل، ووعاء الضغط للمفاعل والرافعات قطبية دائرية الحركة وباقي المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية ، وتعتبر مصيدة قلب المفاعل نظام حماية فريد في المفاعلات الروسية وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه تحت المفاعل بما يعزز أمان المحطة النووية.

و أشار الوكيل ، أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم في تصنيع التوربينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة  حيث قد تم الانتهاء من 90% من تصنيع عمود الدوران الخاص بالتربينة منخفضة الضغط ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التوربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.

وكشف الوكيل أن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة  للمفاعل النووى بالضبعة ستكون فى أبريل القادم والوحدة الرابعة ستكون فى شهر سبتمبر القادم .

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المحطات النووية الضبعة الكهرباء للمفاعل النووى هيئة المحطات النووية

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