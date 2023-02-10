معلومات هتفيدك.. ازاي تتمرن صح في الجيم| شاهد

في البداية قال كابتن كريم مدرب لياقة بدنية بأحد صالات الجيم اول يوم في الجيم افطر وجبة كويسه بتحتوي على كل العناصر الغذائية الصحية اللي جسمك محتاجها قبل ساعتين من تمرينك، لو وجبة كبيرة.. لو هتاخد حاجه خفيفة تديلك طاقه ممكن قبلها بساعة.



وأضاف ممكن تشرب كوب قهوة و خدلك جنبها موزه أو 3 تمرات قبل التمرين بنص ساعه او 20 دقيقة وهات معاك لبس قطن وأي كوتش رياضي يساعدك على الحركة في أول يوم علشان تتجنب الإصابات و الوقفة و الحركة الغلط بسببه.



سخن 10 دقائق على الأقل مشي أو عجلة في أول يوم لحد ما ضربات قلبك تزيد و الجسم يسخن و يكون مستعد لضخ الدم عشان تتجنب الإصابات، متدخلش تشيل أوزان تقيله فوراً و ماتريحش كتير بين التمارين، تكون معاك زجاجة مياه حاول تخلصها على مدار التمرين، شرب المياه بشكل مناسب على مدار التمرين مفيد علشان هيرطب عضلاتك و مفاصلك.



خطط لنظام غذائي مناسب مع مدربك وحدد العناصر الناقصة في جسمك وابتدي عوضها بفيتامين لو مش متوفره في أكلك، نام كويس علشان مهم أكلك و نومك لراحة عضلاتك و تهيئتها للتمرين.