ناقد رياضي سعودي: الهلال قادر على تخطي ريال مدريد

تحدث عبد الله العبيدي، الناقد الرياضي السعودي، عن فرص فريق نادي الهلال السعودي، في الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "العبيدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وجود الهلال السعودي في البطولة لم يكن بالصدفة، مؤكدا أن الفريق يستحق التواجد والوصول إلى النهائي.

وأضاف، أن الهلال فريق بطل، بدليل وجوده في النهائي يوم السبت رغم الغيابات التي يعاني منها على مستوى أبرز النجوم، إلا أنه تمكن من التغلب على صاحب الأرض والجمهور، ثم فلامينجو البرازيلي.

وتابع، الهلال قادر على تخطي ريال مدريد، لأن لا مستحيل في الرياضة وكرة القدم، مستكملا: "الهلال أنجز 80% من المهمة ويتبقى الـ 20% يوم السبت".