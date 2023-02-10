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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي سعودي: الهلال قادر على تخطي ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

تحدث عبد الله العبيدي، الناقد الرياضي السعودي، عن فرص فريق نادي الهلال السعودي، في الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

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الهلال السعودي يواجه فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية .. الليلة

وقال "العبيدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وجود الهلال السعودي في البطولة لم يكن بالصدفة، مؤكدا أن الفريق يستحق التواجد والوصول إلى النهائي.

 

وأضاف، أن الهلال فريق بطل، بدليل وجوده في النهائي يوم السبت رغم الغيابات التي يعاني منها على مستوى أبرز النجوم، إلا أنه تمكن من التغلب على صاحب الأرض والجمهور، ثم فلامينجو البرازيلي.

 

وتابع، الهلال قادر على تخطي ريال مدريد، لأن لا مستحيل في الرياضة وكرة القدم، مستكملا: "الهلال أنجز 80% من المهمة ويتبقى الـ 20% يوم السبت".

الناقد الرياضي الهلال السعودي كأس العالم للاندية ريال مدريد القاهرة الإخبارية

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