بنك أبو ظبي ينفي دراسة عرض بنك ستاندرد تشارترد.. تفاصيل

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الجمعة، نفيه بأنه يقيم عرض لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من شهر يناير الماضي، وأعلن بنك أبوظبي في حينها أنه كان يدرس تقديم عرض لبنك ستاندرد تشارترد المدرج في لندن، لكنه توقف عن نظر الأمر.

ويذكر أن سهم "ستاندرد تشارترد" أمس يوم الخميس، قفز بنسبة 11% بعدما أفادت شبكة "بلومبرج نيوز" بأن بنك أبوظبي الأول يدرس تجديد العرض بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد تمنعه من القيام بذلك على الفور، وأن العرض قد يتراوح بين 30 و35 مليار دولار.

وتقدر قيمة "ستاندرد تشارترد" بنحو 27 مليار دولار، وفقا لسعر الإغلاق أمس يوم الخميس.

وقال البنك الإماراتي"أبو ظبي الأول" في بيان اليوم: "يشير بنك أبوظبي الأول إلى التكهنات الصحفية الأخيرة فيما يتعلق بـ"ستاندرد تشارترد"، ويؤكد من جديد أنه لا يقيم عرضا محتملا لبنك ستاندرد تشارتر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه "يحتفظ بنك أبوظبي الأول وأي شخص يعمل بالتنسيق مع البنك بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل" لـ"ستاندرد تشارترد" في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.