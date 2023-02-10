عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك أبو ظبي ينفي دراسة عرض بنك ستاندرد تشارترد.. تفاصيل

بنك أبو ظبي الأول
بنك أبو ظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الجمعة، نفيه  بأنه يقيم عرض لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من شهر يناير الماضي، وأعلن بنك أبوظبي في حينها أنه كان يدرس تقديم عرض لبنك ستاندرد تشارترد المدرج في لندن، لكنه توقف عن نظر الأمر.

ويذكر أن سهم "ستاندرد تشارترد" أمس يوم الخميس، قفز بنسبة 11% بعدما أفادت شبكة "بلومبرج نيوز" بأن بنك أبوظبي الأول يدرس تجديد العرض بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد تمنعه من القيام بذلك على الفور، وأن العرض قد يتراوح بين 30 و35 مليار دولار.
وتقدر قيمة "ستاندرد تشارترد" بنحو 27 مليار دولار، وفقا لسعر الإغلاق أمس يوم الخميس.

وقال البنك الإماراتي"أبو ظبي الأول" في بيان اليوم: "يشير بنك أبوظبي الأول إلى التكهنات الصحفية الأخيرة فيما يتعلق بـ"ستاندرد تشارترد"، ويؤكد من جديد أنه لا يقيم عرضا محتملا لبنك ستاندرد تشارتر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه "يحتفظ بنك أبوظبي الأول وأي شخص يعمل بالتنسيق مع البنك بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل" لـ"ستاندرد تشارترد" في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

التنسيق دولار الامارات سعر الخام لندن يوم الجمعة بنك ابوظبى الاول بلومبرج وكالة بلومبرج مليار دولار البريطاني وكالة رويترز بنك ستاندرد تشارترد بنك أبوظبي ستاندرد تشارترد يوم الخميس اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

مصطفى يونس يوجه نصيحة لـ الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة بشأن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف علي الهواء

رد قاسي من مدحت شلبي على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة برباعية أمام الريال

ترشيحاتنا

موعد إعلان نتيجة تظلمات الترم الأول بـ جامعة شمس

الزمالك ضد شباب بلوزداد.. الأزمات تضرب الأبيض .. وفيريرا يبحث عن طوق نجاة

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

لقطات حية.. مواصلة جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين بزلزال تركيا

للموظفين بالحكومة.. 4 شروط للعمل 3 أيام أسبوعيا بالقانون الجديد

الكنيسة الأسقفية: لا نقبل زواج المثليين ويمثل خطا أحمر في إيماننا المسيحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البقوليات.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

كم مدة بقاء الشخص على قيد الحياة تحت الأنقاض؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل | شاهد

فيديو

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ