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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام زكي يطرح أغنية "أعظم قرار" .. ڤيديو

إسلام زكي
إسلام زكي

طرح المطرب والملحن إسلام زكي، أغنية جديدة بعنوان “أعظم قرار” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

‎"اعظم قرار" كلمات: محمد حسن ، ‎الحان وتوزيع و‎ميكس وماستر: اسلام زكي.

 

تقول كلمات الأغنية: “مكملناش حكاية .. ورافض الاعتذار .. ‎وكان لازم نفارق .. ومفيهاش إختيار .. ‎دخلت حياتى مره .. كدبت طلعت بره .. ‎ولما قولت نبعد .. ده كان أعظم قرار .. ‎مفيش ولا حاجه تانى .. هتوحشنى ف زمان .. ‎بتأذى الناس وعادى .. ولا كإنك شيطان”.

خاص| ليلي أحمد زاهر تبدأ مشوار الغناء بسنجل مع إسلام زكي

‎مفيش ولا حاجه تانى .. هتوحشنى ف زمان
‎ تغور العشره لما .. تسحب منى الأمان .. ‎كفاية بقي اللي قولتة ولا وأقول كمان ... أقول كمان".

يذكر أن عبّر الملحن إسلام زكي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنية "قاعد مكانا" والتي قام بطرحها مؤخراً عبر القناة الرسمية على “اليوتيوب”.

قال الملحن إسلام زكي، في تصريح لـ “صدى البلد": سعيد بالتعاون مع الفنان فضل شاكر فهوي فنان راقي ومن الأصوات المحببة جدا لقلبي ولـ قلب الجمهور، وحاولنا جاهدين لتقديم شيء مختلف في الاغنية واتمنى ان تصل للجمهور بشكل جيد".

وتقول كلمات الأغنية : قاعد مكانا وبسرح معاك ... شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك ... غيرنا ب ايدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك ... مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا".


هنا ابتدينا وتاه الكلام ... هنا اتلاقوا الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا ... والوعد ده راح فين".

أغنية “قاعد مكانا” كلمات : أحمد المالكي، وألحان : إسلام زكي، وتوزيع ، مكس و ماستر  : إلهامي الدهيمه وأحمد حسام.

إسلام زكي الملحن إسلام زكي اليوتيوب أعظم قرار محمد حسن

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