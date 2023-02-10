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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

الطفلة آية ولدت تحت
الطفلة آية ولدت تحت الأنقاض

صورة مؤثرة لإنقاذ طفلة ولدت تحت الأنقاض وظلت متصلة بالحبل السري لأمها رغم وفاتها، أثارت تعاطف الملايين حول العالم، بشأن مصيرها بعد وفاة أمها وكل أفراد عائلتها.

ولادة طفلة تحت الأنقاض

لكن هذه الصورة كانت سببا في استقبال الطفلة الرضيعة عروضا من جميع انحاء العالم لتبنيها.

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بيان عاجل من إفتاء الإمارات حول زلزال تركيا المدمر

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معجزة في تركيا.. إنقاذ رضيع حديث الولادة بعد 4 أيام تحت الأنقاض

وكشف الطبيب المعالج بها أن الطفلة - أطلقوا عليها اسم آية أي المعجزة باللغة العربية - كانت لا تزال متصلة بأمها عن طريق الحبل السري عندما تم إنقاذها.

لقيت والدتها ووالدها وإخوتها الأربعة حتفهم بعد أن ضرب الزلزال بلدة جنديريس، لكن عرض آلاف الأشخاص تبني الطفلة التي ولدت تحت أنقاض مبنى منهار في شمال غرب سوريا ، بعد زلزال يوم الاثنين.

آية الطفلة المعجزة

وقال هاني معروف طبيب الأطفال الذي يعتني بها: “وصلت يوم الاثنين وهي في مثل هذه الحالة السيئة .. كانت تعاني من نتوءات وكدمات وباردة وبالكاد تتنفس، وهي الآن في حالة مستقرة”.

وتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بإنقاذ آية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت لقطات لرجل وهو يركض بين حطام أحد المباني المنهارة وهو يحمل رضيعا مغطى بالغبار.

وأحضر منقذها - يدعى خليل السوداي - الطفلة إلى بر الأمان وأحضرها إلى الدكتور معروف في مدينة عفرين السورية.

وقال:"طلب الآلاف من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن معرفة تفاصيل لتبنيها"، قال أحدهم: "أود أن أتبناها وأمنحها حياة كريمة".

وكشفت حليمة بولند المذيعة الكويتية: "أنا مستعد لرعاية هذا الطفل وتبنيه ... إذا سمحت لي الإجراءات القانونية بذلك".

طبيب الطفلة آية يرفض أن يتم تبنيها

وهذا ما أكده مدير المستشفى ، خالد عطية ، الذي أوضح أنه تلقى عشرات المكالمات من أشخاص من جميع أنحاء العالم يريدون تبني الطفلة آية.

لكن رفض كل هذه العروض، وقال: "لدي طفلة تكبرها بأربعة أشهر فقط، لن أسمح لأي شخص بتبنيها الآن، حتى تعود عائلتها البعيدة ولهذه اللحظة سوف أعاملها كواحدة من عائلتي"، في الوقت الحالي ، ترضع آية من زوجته رضاعة طبيعية مع ابنتهما.

إنقاذ رضيعة في تركيا طبيب وفاة ام توابع زلزال تركيا وسوريا

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