عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الرقم التأميني
الرقم التأميني

يسعي الكثير من المواطنين إلى الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى خاصة فى ظل الخدمات التى تقدمها هيئة التأمينات على موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التأمينات.

أهمية الرقم التأميني

يعد ​​​الرقم التأمينى النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد.

txt

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

txt

تعرف على طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

يلزم على المواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى زيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية والقيام بتلك الخطوات :-

- الدخول لموقع هيئة التأمينات واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- ثم يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى الضغط على ​​بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم بعده يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.  
 
- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.


الاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن أيضا للمواطنين الراغبين فى الاستعلام عن الرقم التأميني التواصل عبر الخط الساخن والذي خصصته  هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

وتتيح التأمينات الإجتماعية عبر موقعها مجموعة من الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها المواطن والتي تتضمن مايلي :

- أمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- القيام بتسجيل رقم تأميني

- فضلا عن التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- القيام بإخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

txt

بالموبيل.. خطوات استخراج الرقم التأميني

txt

إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالبطاقة الشخصية

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

الرقم التاميني استخراج الرقم التاميني التأمينات الإجتماعية المؤمن عليه الرقم التأميني بالرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

مصطفى يونس يوجه نصيحة لـ الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث عقار البحيرة إلي 20 مصابا ومصرع طفل.. صور

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

موضوعات متعلقة

75% تعويضا من الأجر اليومى للمؤمن عليه حال مرضه بقانون التأمينات

معاش 3 شهور .. خطوات الحصول على مصاريف الجنازة من التأمينات

ترشيحاتنا

وظائف شاغرة.. 77 فرصة عمل للشباب في مهن مختلفة

خبير أردني يحذر من زلزال كبير يضرب المنطقة

جينيفر لوبيز تطالب بالتبرع لـ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

هل يعود الهدوء من جديد لـ سوق الدواجن بعد رمضان؟.. وحالة وحيدة لانخفاض أسعارها

20 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفشل الكلوي.. الأعراض والأسباب وروشتة لتجنب الإصابة

ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

سعر فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي لـ البقوليات.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

فيديو

قاتل نيرة أشرف.. هل يذاع تنفيذ إعدام محمد عادل في بث مباشر

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ