وأنت في بيتك.. الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يسعي الكثير من المواطنين إلى الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى خاصة فى ظل الخدمات التى تقدمها هيئة التأمينات على موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التأمينات.

أهمية الرقم التأميني

يعد ​​​الرقم التأمينى النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

يلزم على المواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى زيارة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية والقيام بتلك الخطوات :-

- الدخول لموقع هيئة التأمينات واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- ثم يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى الضغط على ​​بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم بعده يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.



- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.



الاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن أيضا للمواطنين الراغبين فى الاستعلام عن الرقم التأميني التواصل عبر الخط الساخن والذي خصصته هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

وتتيح التأمينات الإجتماعية عبر موقعها مجموعة من الخدمات الأخري التي يمكن أن يحصل عليها المواطن والتي تتضمن مايلي :

- أمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- القيام بتسجيل رقم تأميني

- فضلا عن التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- القيام بإخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.