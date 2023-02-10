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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 ضحية حتى الآن.. الصور الأولى لحادث انفجار أسطوانة غاز بدمنهور

انفجار مدينة دمنهور
انفجار مدينة دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ظهر اليوم حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة أبوالريش، مما أسفر عن نهيار منزلين وإصابة أكثر من 20 شخصا حتى الآن.

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور. 
 

وتم انتشال جثة طفل يدعي «يوسف أحمد بيومي »، 10 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

وأصيب كل من «هدير مسعد احمد 7 سنوات، إبراهيم إبراهيم محمود 29 سنة،  هاني سمير منصور 38 سنة، أحمد إبراهيم حجازي 22 سنة، بسام سعيد عبدالفتاح 27 سنة، أميرة محمد جمعة 20 سنه


وأسفرت عمليات البحث داخل العقار المنهار الأولية عن 14 مصابا وهم  « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز إبراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة.


تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

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