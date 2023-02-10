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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يصدر تعليماته للشرطة لشن عملية "السور الواقي 2"

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يصدر تعليماته للشرطة لشن عملية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أصدر التعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2".

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الجمعة، فإن إصدار بن جفير سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد شرقي القدس.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في إصابة أحد قتلى عملية الدهس التي وقعت بمحطة حافلات في إحدى المستوطنات بالقدس برصاصة في رأسه رغم أن المنفذ الفلسطيني، لم يكن مسلحا.

وقتل في عملية الدهس التي وقعت اليوم الجمعة في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس إسرائيليان اثنان، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وشاب 20 عاما، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة من ضمنهم طفل عمره 8 سنوات.

كما استشهد المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق في إصابة الشاب الإسرائيلي القتيل ألتر شلومو ليدرمان برصاصة في رأسه، لا يعرف مصدرها حتى الآن.


وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تزايد التوترات في ظل عمليات اعتقال إسرائيلية متواصلة في المدن الفلسطينية، تتخللها عمليات اغتيال للشبان.

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