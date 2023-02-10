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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختلف مع المخرج.. بشير الديك: أحمد زكي كان مرشحا لبطولة فيلم الحريف

بشير الديك
بشير الديك

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الكاتب وجيه أبو ذكري كان يكتب مقالات عن محامي التعويضات بجريدة الأخبار ، مضيفا إلى أنه أخذ فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك  المقالات للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة”  : “فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان”.

وأوضح بشير الديك، أنه فوجئ بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف لانه كان مهتمم بالأفلام التجارية في هذه الفترة، مضيفا إلى أنه تعرف على محمد خان من خلال نور الشريف، كما أنه يتشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية الواحدة، متابعا أن عادل إمام لم يتدخل في سيناريو فيلم الحريف.

وأشار بشير الديك : “لم أخاف من جرأة فيلم ضد الحكومة كما أن  أحمد زكي وسعاد حسني شخصيتان قريبتان لبعض موضحا أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامي كما أن فكرة فيلم ليلة ساخنة جاء من سيناريو لرفيق الصبان”.

بشير الديك ضد الحكومة بالخط العريض فيلم الحريف محمد خان” عادل إمام

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