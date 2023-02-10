حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول بطلان فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، أصدر المستشارون القانونيون للنقابة - علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين - بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.

وقال المستشارون القانونيون لنقابة المهن الموسيقية، في بيانهم: «استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر علي السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل ».

وتابع البيان: «وتوضيحاً لسبب هذا الحب والدعم الغير مسبوق .. هو ما تم نشره فجراً علي احدي صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وإفتئاتاً علي الحقيقه بغرض اثارة البلبله والفتنه والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العداله . من خلال نشر رأي هيئة المفوضين علي أنه حكماً قضائياً . قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر . وحقيقة الأمر أنه رأياً إستشارياً لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه ومازاد من رداءة النيه هو إستباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضيه أمام القضاء الموضوعي من الأساس».

واستطرد البيان: «وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والساده الإعلاميين . أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحه والصريحه والملزمة بإختصاراً شديداً . أن القانون قد حدد علي سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينه للطعن علي نتيجة الانتخابات».

وأضاف البيان: «للعلم لا تنطبق علي هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئوليه كان قد قطع علي نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابه العامه وتضامن معه كل أعضاء الجمعيه العموميه وكل شرفاء مجلس الإداره بقرارات مجلس قويه وشريفه وصارمه وبالاجماع ضمنت للموسيقيين إسترداد حقوقهم المسلوبه وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة».

مصطفى كامل وحقيقة بطلان فوزه برئاسة الموسيقيين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية - برئاسة الفنان مصطفى كامل - بيانا صحفيا، لتوضيح ما أثير قبل ساعات قليلة حول بطلان انتخابات النقابة مؤخرا، والتي أجريت في شهر أكتوبر عام 2022، وأسفرت عن فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيانها: «بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة .. تود النقابة ان توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة .. هذا تقرير بالراي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام .. وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة .. ويتم ايداعه في ملف الدعوي ويقدم الي رئيس المحكمة في خلال ٣ ايام علي ان يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوي بعد ذلك ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بابلاغ اطراف الدعوي ( النقابة - محام الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات».

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «حتي الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة او الطعن عليه .. والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري».

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

يأتي ذلك بعدما أعلن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية السابق -أحمد رمضان- عن قبول هيئة المفوضين بمجلس الدولة لطعنه المقدم ضد الفنان مصطفى كامل، والذي يطعن به في نتيجة الانتخابات التي تم إعلانها يوم 11 أكتوبر عام 2022.

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).