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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة فؤش| محمد فؤاد يجهز لفيلم سينمائي و70 أغنية.. ويكشف حقيقة منافسته لـ عمرو دياب

محمد فؤاد - عمرو
محمد فؤاد - عمرو دياب

حظي الفنان محمد فؤاد، على اهتمام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إعلان عودته بقوة للساحة الغنائية، بفيلم سينمائي وعدة حفلات غنائية، وعدد آخر من الأغاني، التي تُطرح تباعًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

 

تفاصيل عودة محمد فؤاد 

كشف الفنان محمد فؤاد، عن استعداده للعودة مجددا إلى السينما، من خلال فيلم جديد يتم يتصويره فى أمريكا، وقال، فى تصريح خاص لـ موقع صدى البلد الإخباري، إنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير أحدث أفلامه فى أمريكا، وهو الفيلم الذي يشهد عودته للسينما مجددا بعد غياب طويل.

وعن تفاصيل الفيلم؛ رفض فؤش الكشف عنها، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة لجمهوره، وأنه يعمل خلال هذه الفترة على ترشيح باقى أبطال الفيلم.

وعن أعماله الغنائية؛ كشف فؤاد عن أنه خلال الفترة الماضية، كان يقوم بتسجيل العديد من الأغنيات، والتى وصلت إلى 70 أغنية، مؤكدا أنه سيقوم بطرح تلك الأغنيات خلال الفترة القادمة.

 

عودة محمد فؤاد

وفي هذا الصدد، قال محمد فؤاد من خلال تصريحات تليفزيونية: «باختصار أقول لكم محمد فؤاد رجع وعندنا حوالي 70 أغنية الفترة الجاية».

وأضاف محمد فؤاد: «الفترة اللي فاتت أنا مش متوقف عن الشغل، لكن في توقف بيني وبين الجمهور والتفاعل مع الساحة الفنية». 

وردا على سؤال هل يمكن أن تعود المنافسة بينه وبين النجم عمرو دياب كما كانت فى الوقت السابق؛ قال: «عمرو الحمد لله ربنا يديله الصحة مكمل، وواقف على رجليه، وفخر لينا كلنا، لكن رجوعي مش منافسة لحد».

وتابع محمد فؤاد: «رجوعي هو الشيء الطبيعي، لازم يكون محمد فؤاد موجود مع الزملاء في الساحة”.

 

حفلات محمد فؤاد

ويحيي محمد فؤاد حفلا غنائيا آخر له في العاصمة اللبنانية بيروت، غدًا السبت 11 فبراير الجاري أيضاً، تزامنا مع حفلات عيد الحب. 

كما يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب. 

ويقدم محمد فؤاد مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره في لبنان، ولعل من أبرزها “حبيبى يا والقلب الطيب والحب الحقيقى”. 

 

مسيرة محمد فؤاد 

لُقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؛ نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، كما يحرص دائماً على التواجد وسط جمهوره دون أي تكبر أو تجاهل لماضيه أو أصله، فمن فترة الى اخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

36 عاماً من النجاحات، ولكن بدون سابق انذار ولمدة تزيد عن الـ 10 سنوات اختفى الفنان محمد فؤاد عن الساحة الفنية، حتى انه ابتعد عن احياء الحفلات او طرح الاغاني، وبرر الفنان ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني ان حالة البلاد كانت السبب الرئيسي في ابتعاده عن الساحة الفنية خاصة انها كانت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

 

أحدث أعمال محمد فؤاد

وكانت أحدث أعمال محمد فؤاد، هو ألبوم “ليه”، والذي طرحه عام 2020 لكن لم يلق النجاح الذي اعتاد عليه الفنان محمد فؤاد، بل أن مشاهدات منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب لم تتعد الـ 100 الف مشاهد.

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