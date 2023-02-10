رقم صادم .. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20 ألفا و213، حسبما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية.

وأضاف وزير الصحة التركي أن عدد الجرحى بلغ 80 ألفا و 52 شخصا.

أردوغان : إصدار أوامر إلى الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين

أشار الرئيس التركي إلى إصدار أوامر إلى الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا"، كاشفا النقاب عن إعداد برنامج شامل سيضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال.

وكان وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أن بلاده تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان في تاريخها في 10 ولايات تضررت من الزلازل.

وقال قوروم في مؤتمر صحفي بولاية "غازي عنتاب" التي تضررت بشدة بفعل الزلزال: "سنطلق أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة في تاريخ الجمهورية بطريقة متزامنة في ولاياتنا العشر المتضررة".

وأفاد الوزير التركي بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة بلغ 12 ألفاً و141 مبنى.