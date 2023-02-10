المفتي يرد على اتهام الصوفية بالانعزال عن الناس والسلبية.. فيديو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على اتهام الصوفية بالانعزال عن الناس والسلبية، قائلا إنَّ الصوفي المنضبط الرشيد هو المسلم النموذجي المتشابك مع حركة الحياة ومع هموم الناس وأحوالهم، وهذا نراه كثيرًا في قامات صوفية معروفة.

وأضاف علام، خلال حواره مع ببرنامج “نظرة”، على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامي حمدي رزق أن الدين لا يتحمَّل أي تجاوزات أو تصرفات فردية من بعض الناس باسم الصوفية، فالتصوف الرشيد القائم على تهذيب النفس يتعلَّق بمقام الإحسان في حديث سيدنا جِبْرِيل الذي تلقَّته الأمة كلها بالقبول.

وأشار المفتى إلى أن المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبل نتيجة أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا فأفادوا منها وأفادوها.

علماء الأزهر

وتابع المفتي: كذلك علماء الأزهر على مر العصور لم يخاصموا عصرهم ولم ينعزلوا عنه، بل واكبوا كافة التطورات التي حدثت في عصرهم.