في ذكرى وفاته.. لماذا تخلت سعاد حسني عن التمثيل مع علي حميدة؟

يوافق اليوم الذكرى الثانية، على رحيل المطرب علي حميدة الذي اشتهر بتقديم أغنية "لولاكي" في ألبوم يحمل نفس الاسم في نهاية الثمانينات.

نجاح ألبوم لولاكي

طرح علي حميدة ألبومه "لولاكي" في الأسواق عام 1988 وكان يتضمن 8 أغنيات، ورغم بدايته القوية إلا أن نهاية كانت مأساوية وبعيدة عن الفن والشهرة.

قدم الراحل علي حميدة 5 ألبومات غنائية طوال مشواره الفني، كان أولها "لولاكي"، ومن بعده "ناديلي" و"كوني لي"، ثم "نن العين" و"خان العشرة"، و"احكلي لي".

ولكن لم تحقق أيا من أغانيه نفس نجاح وشهرة "لولاكي" التي باعت ما يقرب من 6 ملايين نسخة حول العالم بحسب موقع العربية.

علي حميدة وسعاد حسني

كان مقررا أن تشارك سعاد حسني في بطولة فيلم "لولاكي" إلى جانب علي حميدة إلا أن عدة مشكلات فنية واجهت العمل حالت دون ذلك.

وقال الفنان سمير صبري في إحدى حلقات برنامج "ماسبيرو" إلى المنتج صفوت غطاس اتفق مع سعاد حسني التي وافقت بدورها على المشاركة في الفيلم بعد نجاح "لولاكي" الساحق".

إلا أن خلافات بينه وبين شريكه المنتج إبراهيم شوقي تسببت في تأجيل العمل خاصة بعد اعتذار المخرج سمير سيف، وبعد حوالي 5 سنوات تقرر إحياء الفكرة إلا أن سعاد حسني كانت تقدمت في العمر ولم يرجح المنتج مشاركتها.

اختيرت شريهان في ذلك الوقت للعب الدور وأسند العمل للمخرج أحمد يحيى الذي اعتذر فيما بعد لظروف شخصية فتأجل حتى تولى حسن الصيفي المهمة.

مرض علي حميدة

توفي علي حميدة عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناة مع المرض، واشتكت أسرته من تجاهل نقابة الموسيقيين له وعدم الاهتمام به في ظل مروره بضائقة مالية كبرى.

وظهر علي حميدة قبل وفاته في عدد من المسلسل كضيف شرف، منها مسلسل "نسمة ونصيب" الذي غني تتر المقدمة والنهاية له، إلى جانب مسلسل الهودج ومملكة الغجر، وظهوره أيضا في "ريح المدام".