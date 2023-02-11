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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نهاية عمليات الإنقاذ| إحصائية صادمة لحصاد الزلزال فى غرب سوريا

صدى البلد

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، عن انتهائها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال، وذلك "بعد شبه انعدام لوجود أحياء". 

وبلغت إحصائية الضحايا التي استجابت لها منظمة الدفاع المدني السوري في شمال غرب سوريا منذ بداية الزلزال، أكثر من 2166 وفاة، وأكثر من 2950 مصابا، خلال ما يزيد عن 108 ساعة من العمل في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية، تدّمر فيها نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي، بحسب المنظمة.

وفي تفاصيل تدخلاتها، أوضحت "الخوذ البيضاء"، أن فرقها تمكنت حتى الساعة الأخيرة من إعلان توقف عمليات البحث والإنقاذ، أكثر من 2166 وفاة بينهم الكثير من النساء والأطفال وكانت الحصيلة الأكبر بينهم في مدينة جنديرس في ريف عفرين التي وصلت فيها أعداد الضحايا لأكثر من 513 وفاة.

تليها، وفق المنظمة، مدينة حارم التي سجلت بها أكثر من 360 وفاة، ثم مدينة سلقين (221 وفاة) ، وبلدة أرمناز (155) ثم مدينة الأتارب (150)، وبلدة عزمارين (140)، وتنخفض الأعداد بشكل تدريجي في باقي المناطق المنكوبة، وتبدأ من 56 وفاة وتنتهي بأقل الأرقام للوفيات عند عتبة خمس وفيات.

وأسعفت وأنقذت فرق المنظمة غير الحكومية، خلال الخمسة أيام الماضية، نحو 2950 مصاب، كاشفة أنها "لم تسجل إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض على قيد الحياة منذ صباح الخميس".

وكانت الحصيلة الأعلى لأعداد المصابين في مدينة جنديرس التي أنقذ وأسعف "الخوذ البيضاء" فيها 831 شخصا على قيد الحياة من بين الركام، تليها مدينة سلقين (258)، ثم مدينة قرية بسنيا غربي إدلب (215)، تليها مدينة حارم في الريف ذاته (210 مدنيين)، ثم مدينة مدينة الأتارب وأرمناز في كل واحدة منهما 200 مصاب، ثم مدينة عفرين ومنها 170 مصابا تم إنقاذهم، وتبدأ الحصيلة بالانخفاض تدريجيا عند 100 مصاب وتنتهي بأقل أعداد الإصابات بواقع خمس إصابات.

وبخصوص أكثر المدن تضررا من الزلزال، أوضحت المنظمة أن الحصيلة الأكبر في عدد المباني المدمرة، سجلت بمدينة جنديرس بواقع 200 مبنى مدمر بشكل كامل و500 مبنى بشكل جزئي، و50 مبنى مدمر بشكل كامل في مدينة سلقين ونحو 300 مبنى متضرر بشكل جزئي، تليها بلدة أرمناز بواقع 30 مبنى مدمر بشكل كلي و15 مبنى بشكل جزئي، والنسبة الأكبر من هذه المباني هي أبنية طابقية تتألف من أربع طوابق.

ولحقت أضرار كبيرة في المباني السكنية في المدن الأخرى مثل سرمدا والأتارب وملس وبسنيا وحارم والدانا، كما تصدعت آلاف الأبنية وباتت خطرا على ساكينها، وفقا للمنظمة.

تفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات أسفر حتى الآن عما لا يقل عن 23766 قتيلا، 20213 منهم في تركيا و3553 في سوريا.

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