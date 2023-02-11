مع تحسن الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء أنه مع تحسن حاله الطقس، استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد أضاف البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة 9174 طن تشمل : 8000 طن كسب فول صويا و 1174 طن أسمدة زراعية كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31225 طن تشمل : 11000 طن قمح و 2000 طن حديد و 558 طن خشب زان و 17667 طن سكر.



وأشار البيان ،ان حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 172 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3250 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46129 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97688 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4749 شاحنة .