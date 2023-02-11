أهلي 2005 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 اليوم السبت مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي 2005» المباراة وفي رصيده ٤٤ نقطة، يتصدر بهم ترتيب البطولة منفردًا بفارق ١٢ نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ١٣ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، مسجلًا ٣١ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2005 كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.