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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الأهلي.. تشكيل الهلال السوداني لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

فريق الهلال السوداني-
فريق الهلال السوداني- أرشيفية

أعلن فلوران إيبينجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي: أبو عشرين - أطهر الطاهر - الطيب عبد الرازق - إيمورو إبراهيم - عثماني ضيوف - ولي الدين خضر - ديفيد أباغنا - أنس سعيد- عبدول أجاجون - محمد عبد الرحمن - ليليبو مكابي.

ويستهدف فريق الهلال السوداني تحقيق انطلاقة بقوية بخطف انتصار غالٍ من صن داونز خارج الديار، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة نارية تضم كلا من الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

الهلال صن داونز تشكيل الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا الأهلى

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