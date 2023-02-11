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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستقبل رئيس هيئة الأبنية فرع بورسعيد لمتابعة المشروعات في قطاع التعليم

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع الأبنية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مهندس حمودة نعمان رئيس هيئة الابنية التعليمية بفرع بورسعيد ،  بديوان عام محافظة بورسعيد،  وذلك لبحث ومتابعة عدد من مشروعات التعاون بين الجانبين في قطاع التعليم ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد،   برئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر مع الهيئة، ودورها الهام في تخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة، وتوفير كافة الاحتياجات لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، بما يدعم النهضة التعليمية التي تشهدها بورسعيد.

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ومن جانبه،  وجه المهندس حمودة نعمان رئيس هيئة الابنية التعليمية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال،  مشيدا بالتنمية والتطورات التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة،  وخاصة التطور الكبير في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد. 

وأكد رئيس فرع الأبنية على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع الأبنية التعليمية لاستمرار تطوير العملية التعليمية بالمحافظة

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