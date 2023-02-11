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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الإمارات بعد طرح "عيد الحب"

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد، للسفر إلى الإمارات بعد احتفالات عيد الحب، وذلك لإحياء حفل غنائي يوم 17 فبراير الحالي، بالعين الإماراتية.

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية عيد الحب التى يطرحها يوم 14 من فبراير الحالي.

 أحمد سعد يستعد لطرح  عيد الحب

ويستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان عيد الحب، من إنتاج شركة مزيكا، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بالإضافة إلى العديد من المنصات الرقمية.

 الأغنية يتم طرحها يوم 14 من شهر فبراير الحالي بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وبدأ سعد فى الترويج لها من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، حيث قام بطرح البوستر الدعائى لها.

 

أحمد سعد يسجل أغاني مسلسل جعفر العمدة

يعمل حاليًا المطرب أحمد سعد على تسجيل أغاني مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يخوض به موسم رمضان القادم 2023.

 أحمد سعد يسجل خلال أحداث المسلسل أكثر من أغنية بالإضافة إلى مجموعة من الرباعيات التى يتم عرضها ضمن الأحداث وجميعها من ألحان هيثم نبيل والذي يتواجد مع أحمد سعد داخل الاستديو للانتهاء من تسجيل جميع الأغنيات سريعا.

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