فريق ترامب يحول مجموعة من السجلات السرية وأجهزة الكمبيوتر إلى وزارة العدل

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بمداهمة مقر إقامة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في Mar-a-Lago في أغسطس الماضي ، زاعمًا أنه استولى على أكثر من 100 وثيقة بعلامات سرية.

ومن جانبه ، أصر ترامب على أنه رفع السرية عن السجلات الحكومية التي تم نقلها إلى مقر إقامته في فلوريدا.

وقالت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لوسائل إعلام أمريكية إن فريق دونالد ترامب القانوني سلم ملفًا بعلامات سرية إلى عملاء فيدراليين أمريكيين. ليس من الواضح نوع المادة السرية التي يحتويها المجلد أو ما كان بداخله.

وبحسب المصادر ، تم تسليم وثيقة منفصلة بعلامات سرية وجهاز كمبيوتر محمول لأحد المساعدين الحاليين للرئيس السابق إلى المحققين بالإضافة إلى الملف.

ويُزعم أنه تم العثور على الملفات السرية الشهر الماضي حيث كان فريق الرئيس السابق يبحث في صناديق إضافية وسط جهود وزارة العدل المستمرة لجعل الفريق القانوني لترامب يتحقق من أن POTUS السابق لم يعد بحوزته وثائق سرية للغاية.

ويقال إن الدفعة الأخيرة كانت موجودة في مجمع Mar-a-Lago وليس في منشأة تخزين داخل المجمع حيث تم تخزين المستندات السرية قبل الاستيلاء عليها خلال غارة FBI في أغسطس 2022.

ووصف متحدث باسم ترامب تحقيق وزارة العدل الجاري بأنه 'ليس أكثر من مطاردة ساحرة مستهدفة وذات دوافع سياسية ضد الرئيس ترامب ، تم إعدادها لمحاولة منع الشعب الأمريكي من إعادته إلى البيت الأبيض'. كما وصفوها بأنها 'خدعة مزيفة'.

وأضاف المتحدث: 'تمامًا مثل جميع الخدع المزيفة الأخرى التي أُلقيت على الرئيس ترامب ، فإن هذا الجهد الفاسد سيفشل أيضًا. ولم تُظهر إدارة الظلم المسلحة [كذا] أي اعتبار للأخلاق العامة والقواعد الأساسية التي تحكم النظام القانوني'.



وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع الرئيس الأمريكي الحالي ، جو بايدن ، لاحتمال إساءة التعامل مع الملفات السرية بعد تركه لمنصب نائب الرئيس. تم اكتشاف عدة دفعات من الوثائق السرية في مكتبه السابق في مركز بن بايدن منذ أن كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما ، وكذلك في منزله في ديلاوير.