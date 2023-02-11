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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة جديدة بين ترامب والفنانة الأمريكية ريهانا.. ما السبب؟

ريهانا
ريهانا

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا على نجمة البوب ريهانا، وذلك قبل يومين من استعداداها لتقديم عرض خيالي في الشوط الأول في Super Bowl.


وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «هي لا شيء بدون المصمم الخاص بها... كل شيء سيء، ولا تمتلك أي موهبة!».


تعليق الرئيس الأمريكي السابق جاء ردا على منشور سابق للنائب الجمهوري من تكساس، روني جاكسون، الذي انتقد اختيار ريهانا للحفل.
ويُذكر أن تلك ليست املرة الأولى التي يحدث فيها اشتباك بين ريهانا وترامب، ففي العام 2018 فازت المغنية في «معركة قانونية» ضده، عندما أبلغت الشركة المنتجة لها آنذاك الرئيس السابق بأنه لم يعد بإمكانه استخدام موسيقاها في التجمعات التي يعقدها.


ويأتي تقديم ريهانا عرضها الفني بعد أربع سنوات من إعلانها أنها رفضت الأداء في العرض الفني خلال استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) لأسباب مرتبطة بالعنصرية، حيث أعلنت المغنية ريهانا أنها ستستغل مشاركتها في المباراة المقبلة، الأحد، لتمثيل المهاجرين والنساء السود.


وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية، الخميس، إن مباراة «سوبر بول هي من أضخم منصات العرض في العالم. بقدر شعور الخوف لأني لم أغنّ على خشبة المسرح منذ سبع سنوات، ثمة شيء مبهج في التحدي الذي يطرحه هذا كله».

الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تكساس روني جاكسون المغنية ريهانا

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