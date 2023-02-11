قبل افتتاحه بحضور الرئيس غدا .. معرض مصر الدولي للبترول الحدث الأهم أفريقيًا

أكد كريستوفر هادسن رئيس شركة دى إم جى المنظمة للمؤتمر أن النسخة الجديدة لمؤتمر إيجبس 2023 والذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، سيشهد حضور أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و ٤١ شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدث ويتضمن المعرض 12 جناح دولى وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .



وأوضح في تصريحات له اليوم ان الأجندة تتضمن مؤتمرا استراتيجيا بحضور الوزراء و رؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز و التكنولوجيا ، ومؤتمرا للتمويل والاستثمار في الطاقة، ومؤتمرا تقنيا ، ومؤتمرا للاستدامة في الطاقة ،وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الإنبعاثات ، ومؤتمر المساواة في قطاع الطاقة. ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التي ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة في مجال الطاقة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد اعلن عن ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيفتتح الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" والذي تنعقد فعالياته تحت شعار "شمال أفريقيا والمتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة" بحضور رفيع المستوي من وزراء الطاقة والبترول في عدد من دول العالم والامناء العموم لكبريات منظمات الطاقة الإقليمية والدولية ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز للمشاركة في الحدث الذي تبوأ مكانته كمؤتمر رائد في مجال الطاقة في المنطقة .

اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023

وترأس الوزير الإجتماع الثالث للجنة العليا المنظمة لمؤتمر إيجبس 2023 بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية والتى تضم رؤساء شركات البترول المحلية والعالمية الراعية للمؤتمر ومسئولى شركة دى إم جى المنظمة للمؤتمر، حيث تابع الترتيبات و الاستعدادات النهائية لتنظيم الحدث.

مؤتمر صحفى للإعلان عن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر إيجبس

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الحضور وافتتاح المؤتمر يأتي في اطار الاولوية التى يعطيها لقطاع الطاقة خاصة وأن قطاع البترول والغاز نجح في تنفيذ سياسة الدولة لتصبح مركزا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة ، وأن ما يشهده المؤتمر من مشاركات واسعة من كبريات المنظمات والشركات العالمية يعكس الاهتمام الاقليمي والدولى الكبير بمصر و يأتي تأكيدا علي ريادتها بالمنطقة ومكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والبترول ، خاصة وأن المؤتمر يأتي بعد التنظيم الناجح للقمة العالمية للمناخ COP27 التى استضافتها مصر العام الماضى وتنظيم يوم لازالة الكربون ضمن فعالياته بمشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في قمم المناخ .



وأضاف الملا أن المؤتمر يبدي اهتماما كبيرا بمناقشة موضوعات الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين وتكنولوجيات خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة باعتباره مؤتمر متكامل يناقش محاور الاهتمام العالمي للطاقة ، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية والجلسات الفنية بمشاركة كبريات شركات البترول والشركات التكنولوجية وخبراء الصناعة من مختلف الدول وخاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تنعكس على الأسواق العالمية والأسعار ، كما يعطي المؤتمر أهمية كبيرة لمناقشة موضوعات تعزيز السلامة وحماية البيئة وكذلك المساهمات المجتمعية لشركات البترول في تنمية ودعم المجتمعات المحيطة.

و اعلن الملا أن قطاع البترول سيقدم ١٣ اتفاقية جديدة إلى البرلمان للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى ٦٥٠ مليون دولار و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أمس عليها والتوقيع المبدئي مع الشركات و ستشمل البحث في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

