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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 فبراير 2023 .. خلاف أسري للثور ومفاجأة للعذراء

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الابراج

يرغب الكثير من مواليد الأبراج قراءة حظك اليوم وتوقعات الفلك بصفة مستمرة لمعرفة كيف تتغير حياتهم سواء للأفضل أو للأسوء ومعرفة حظهم على جميع النواحي.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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توقعات الأبراج في شهر فبراير 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في العمل والمال

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الأبراج الأقل حظا في الحب خلال 2023.. الحوت الأبرز

برج الحمل اليوم الأحد 12 فبراير 2023

سيكون لديك الوقت الكافي للقيام بعمل لنفسك، سوف تركز على صحتك ومظهرك، سوف تستمتع بوقتك الخاص، سوف تقابل شخصًا غريبًا وتكتسب خبرات جيدة.

برج الثور اليوم الأحد 12 فبراير 2023

فكر مرة أخرى قبل إصدار أي حكم، الخلاف مع الأسرة على الاقتراح سيؤدي إلى الصراع، سيتم تغيير حالتك المزاجية في وقت لاحق من نصف اليوم.

برج الجوزاء اليوم الأحد 12 فبراير 2023

سوف تتواصل مع الأشخاص المؤثرين في المناسبات الاجتماعية، ضع خطة خاصة لزوجتك، كل المشاجرات بينك وبين زوجتك ستنتهي اليوم، سيكون لديك عشاء رومانسي على ضوء الشموع مع زوجتك في المساء.

برج السرطان اليوم الأحد 12 فبراير 2023

أنت بحاجة للسيطرة على عواطفك والتخلص من خوفك في أقرب وقت ممكن، حيث أن فرص التأثير الفوري على صحتك وحجر عثرة في طريقك للتمتع بصحة جيدة عالية في البطاقة، يجب على أولئك الذين كانوا ينفقون أموالهم بلا داع حتى الآن التحكم في تصرفاتهم من اليوم والبدء في الادخار.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

لجعل اليوم أفضل عليك أيضًا أن تتعلم قضاء بعض الوقت لنفسك من نمط حياتك المزدحم، سيكون لديك سلسلة من المشاحنات اليوم، والتي ستجعلك تشعر وكأنك تتخلى عن علاقتك.

برج العذراء اليوم الأحد 12 فبراير 2023

اعمل بإخلاص لأن أي إهمال في مكان العمل يمكن أن يسبب لك خسارة مالية، إذا كنت عازبًا ، فمن المحتمل أن تقابل شخصًا مميزًا اليوم، السفر سيجلب المتعة في نهاية اليوم.

برج الميزان اليوم الأحد 12 فبراير 2023

قد يزعج شخص ما مزاجك ولكن لا تسمح لهذه المضايقات بالتغلب عليك، قد يكون لهذه المخاوف والقلق التي لا داعي لها تأثير محبط على جسمك وتسبب مشاكل جلدية، يوم جيد للمعاملات العقارية والمالية، رحلة قصيرة للقريب تجلب لك لحظة من الراحة والاسترخاء من جدولك اليومي المحموم. 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

من المحتمل أن تحصل على عوائد جيدة من استثمارك السابق، سيمكنك هذا من الادخار لاحتياجاتك المستقبلية، ستكون زوجتك داعمة لك ومفيدة لك اليوم. 

برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يمكن أن تزدهر صحتك من خلال مشاركة السعادة مع الآخرين، سيمكنك تحسين وضعك المالي من شراء بعض السلع المنزلية باهظة الثمن اليوم، قد يصاب أحد أفراد عائلتك بمضاعفات صحية معينة. 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023

ستكون بصحة جيدة، يمكن أن تكون هناك أزمة مالية في الداخل، قد تجعلك بعض التغييرات في المنزل عاطفيًا للغاية، ستكون حياتك الزوجية رائعة.

برج الدلو اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يمكنك الذهاب في رحلات ممتعة ولقاءات اجتماعية، من المهم أن تبدأ في توفير المال، قد يرسل لك أحد الأقارب من الخارج هدية.

برج الحوت اليوم الأحد 12 فبراير 2023

يمكنك قضاء يوم ممتع، احترس من متعلقاتك إذا كنت في رحلة، يمكن أن تكون هناك حفلة صغيرة أو تلتقي في المنزل ويمكنك الاستمتاع بها تمامًا.

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