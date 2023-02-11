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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الارتددات الخاصة بزلزال تركيا واستمرار زيادة اعداد المصابين حيث قالت إدارة الكوارث التركية إنه قد ضرب مدينة غازى عنتاب جنوبي البلاد هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على عمق 7.1 كيلومتر.

وتعتبر غازى عنتاب من أكثر المناطق التى تضررت من الزلازل التى شهدتها تركيا خاصة الزلزال الذى ضربها الاثنين الماضى.


وتضم غازى عنتاب أكثر المباني التاريخية في العالم، ومن بينها قلعة غازي عنتاب، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الزلزال.


واشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

ونوهت وسائل إعلامية أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

https://www.youtube.com/watch?v=uUrkI0-J8bQ


ووقع أول زلزال ضرب تركيا صباح الاثنين الماضى وكان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه عند الظهيرة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة.

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