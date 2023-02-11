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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة علا غانم..تعرف على مضاعفات ارتجاج المخ على الصحة

صدى البلد

تعاني الفنانة علا غانم، من ارتجاج في المخ، وشرخ في الضلع السادس من القفص الصدري، جراء تعرضها لاعتداء إثر نشوب خلافات زوجية حسب قولها.

نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وعقب أيام من خلافها مع زوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

فى هذا التقرير نعرض لكم مضاعفات مرض الفنانة علا غانم وفقا لموقع هيلثى.
 

مضاعفات ارتجاج المخ  

عند حدوث ارتجاج في المخ، يصاب المريض بتوقف مؤقت في وظائف المخ، وقد يعاني من عدة أعراض تتوقف شدتها على حدة الإصابة وعمر المصاب، ولا يشكل الأمر خطراً على المريض عادة إلا إذا تكرر حدوثه مرات متعددة أو تعرض لإصابة بالغة. 

يشير ارتجاج الدماغ إلى إصابة طفيفة بالمخ عند تلقي ضربة على الرأس أو اصطدامها بجسم صلب، كما قد يحدث نتيجة تعرض الرأس والجزء العلوي من الجسم لهزة عنيفة.

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات خاصة لبرنامج "ET بالعربي"، حول حالتها الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من إرتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ناشدت الفنانة علا غانم حرم رئيس الجمهورية، كذلك رئيس المجلس القومي للمرأة وبعض الجمعيات الحقوقية، بإغاثتها وحمايتها بسبب تعرضها للطرد والقهر على حد قولها وطردها من منزلها.

كتبت علا غانم في استغاثتها التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”: “استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة … الدكتورة مايا مرسي … أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي واتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولاسرتي بالكامل … آغيثوني”.

وفي سياق اَخر، قامت علا غانم مؤخرًا بتحريك دعوى خلع ضد زوجها، وقد قررت المحكمة تعليق الحكم لحين الفصل في طلب الرد.

أخبار علا غانم أخر ظهور للفنانة علا غانم أرتجاج في المخ ارتجاج المخ

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بعد إصابة علا غانم..تعرف على مضاعفات ارتجاج المخ على الصحة

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