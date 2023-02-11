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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والدينار الكويتي يستقر عند 99.49 جنيه في ختام تعاملات اليوم

الدينار الكويتي والعملات
الدينار الكويتي والعملات العربية

استقرت أسعار العملات العربية في نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير في البنوك العاملة بالسوق المصرية .


وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه حوالي 99.49 جنيها للشراء و 100 جنيها  للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 28 يناير 2023

أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم الجمعة


أقل سعر 

وسجل أقل سعر دينار كويتي في البنوك بقيمة نحو 91.51 جنيها للشراء و 96.31 جنيها للبيع في بنك بلوم.
ووصل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه نحو 99.19 جنيها للبشراء و 99.61 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 99.29 جنيها للبيع و 98.92 جنيها للشراء في المصرف العربي الدولي


متوسط سعر الدينار


بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.41 جنيها للشراء و 99.52 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي 


وسجل سعر الدينار البنك التجاري الدولي CIB نحو 99.63 جنيها للشراء و 99.52 جنيها للبيع.


أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دينار كويتي في بنك كريدي أجريكول مسجلا 100.98 جنيها للبيع و 93.65 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي 


وعلي سياق متصل وصل متوسط سعر الريال السعودي نحو 8.11 جنيها للشراء و 8.13 جنيها للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتي


وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.2 جنيها للشراء و 8.31 جنيها للبيع.

 

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن قيمة الزيادة في الاحتياطي النقدي ، وهي 222 مليون دولار ليسجل بنهاية يناير الماضي 34.224 مليار دولار.

كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وظهرت توقعات لخبراء دوليون نشرتها وكالة رويترز عن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في شهر يونيو المقبل إلى   26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه بفارق  حوالي 6 جنيهات.

 

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