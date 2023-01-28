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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 28 يناير 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات  اليوم فى البنوك كالتالى :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصرى نحو 97.79جنيه للشراء و 98.10جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم فى بنك الأهلي نحو 94.19جنيه للشراء و 97.74جنيه  للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 94.11جنيه للشراء و 98.08جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 92.38جنيه للشراء و 99.62جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  المصرف العربي الدولي نحو 97.73جنيه للشراء و 98.07جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الاستثمار العربي نحو 93.03 جنيه للشراء و 99.17جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 94.17جنيه للشراء و 97.74جنيه  للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  نحو 94.92جنيه للشراء و 98.07جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 92.41جنيه للشراء و 97.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي "بيريوس"نحو 94.69جنيه للشراء و 98.09جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 97.73جنيه للشراء و 98.09جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 92.34جنيه للشراء و 98.32جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 90.42جنيه للشراء و 98.09جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 92.84جنيه للشراء و 97.93جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 92.93جنيه للشراء و 97.76جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك المصري الخليجي نحو 92.50جنيه للشراء و 98.20جنيه للبيع.

افضل سعر لشراء الدينار الكويتي

وسجل بنك البنك المركزي أفضل سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم  بنحو 97.79جنيه.

أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي في البنوك 

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي نحو 97.25 جنيه .

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