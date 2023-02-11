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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جيولوجيا : شدة زلزال تركيا تعادل ألف قنبلة هيروشيما النووية

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أكد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن منطقة زلزال تركيا تعتبر من أكثر المناطق  الخطرة بالزلازل في منطقة شرق المتوسط.

 

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وقال عباس شراقي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تركيا تعرضت لمجموعة من الزلازل وليس زلزالا واحدا “، مضيفا: ”شدة زلزال تركيا  مثل ألف قنبلة هيروشيما النووية و50 مليون طن متفجرات".

وأكمل شراقي:"  تركيا تعرضت لحوالي 60 زلزال بقوة أكبر من 5 ريختر  خلال الأيام الماضية".

ولفت :" من المتوقع ان تشهد تركيا زلزال خلال الأيام المقبلة وهذا ما رأيناه في تاريخ الزلازل في هذه المنطقة ".

وأكد عباس شراقي :" لا توجد أي طريقة علمية من أجل التنبؤ بموعد حدوث الزلازل لكن يمكن التنبؤ بمكان حدوثها".

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