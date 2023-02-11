مستشارة تتقدم بعريضة للبرلمان البريطاني لتعديل القانون وإعادة الآثار المصرية

أكدت المستشارة جيهان الحسيني، المستشارة القانونية البريطانية من أصل مصري، أنها اصطحبت ابنها في جولة للمتحف البريطاني ووجدوا أثارًا مصرية كثيرة هناك ولم تستطيع الرد على ابنها الذي سألها عن سبب وجود الآثار المصرية في متاحف بريطانيا.

وكشفت جيهان الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، عن أن عدد القطع الأثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 ألف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.

تقديم عريضة للبرلمان البريطاني

وأوضحت جيهان الحسيني، أنها قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الآثارة المصرية الى مصر، قائلة: “أي بريطاني يقدر يقدم العريضة دي للبرلمان وبعد محاولات عديدة اترفضت وعملت كل المطلوب في الاخر قبلت يوم 6 فبراير الحالي، وانتشرت على الموقع الرسمي للبرلمان للحصول على التوقيعات المطلوبة”.

وتابعت: "المطلوب 100 ألف توقيع حتى تناقش العريضة في البرلمان حتى يحدث تعديل على القانون، ونناشد كل المصريين والعرب في بريطانيا الذين يحملون الجنسية البريطانية هما بس اللي يقدروا يوقعوا على العريضة لمناقشة القانون في البرلمان"، مؤكدة أن هذه الآثار تراث أجدادنا وميراث أولادنا.