كلنا شغالين فيه| عمرو أديب : القطاع الخاص شايل البلد ودوره كبير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القطاع الخاص له دور كبير في الاقتصاد المصري، مضيفا:" القطاع الخاص هو اللي شايل البلد وكلنا شغالين فيه".

وتابع أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الحكومة تريد أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، مضيفا:" احنا في اقتصاد حر حتى الاسعار بيحددها القطاع الخاص".

وأضاف عمرو أديب،:" كون الدولة بتساهم في تخليص الورق بس بشكل ميسر للقطاع الخاص ده مش ميزة للقطاع الخاص ده المفروض يبقى طبيعي.. فلازم يبقى فيه مزايا زي اراضي ارخص او ضرايب اقل او تخلصلي مشاكلي".