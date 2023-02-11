عمرو أديب: طلعت مصطفي عمل إنجاز في عام صعب جدا

بعد دخوله قائمة فوربس

أشاد الإعلامي عمرو أديب، برجل الأعمال طلعت مصطفى، خلية بعد دخوله قائمة فوربس لعام 2022 لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"فوربس مش للمجاملة، ولا حد يدفع علشان يطلع، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي موجود فيها، والسنة اللي فاتت كانت صعبة علي قطاع العقارات".

طلعت مصطفى عمل أرباح ٨٢٥ مليون دولار



وأضاف عمرو أديب، أن هشام طلعت مصطفى عمل أرباح ٨٢٥ مليون دولار ، وموجودات الشركة تساوي ٧.٥ مليار دولار، لافتا إلى أن طلعت مصطفي استطاع عمل إنجاز في عام صعب جدا.

https://fb.watch/iCuVg_bNCN/?mibextid=unz460

تضم قائمة فوربس هذا العام 2022 لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.