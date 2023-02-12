بيراميدز يواجه الجيش الملكي في الكونفدرالية.. الليلة

يستعد فريق بيراميدز، لمواجهة الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي، ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدى بيراميدز الغيابات البارزة في مباراة اليوم، حيث يغيب عن القائمة الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي، بسبب الإصابة، وفخر الدين بن يوسف، كما يغيب هشام محمد وعبد الرحمن جودة، لأسباب فنية.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - محمود عبد العاطي (دونجا) - محمد صادق - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمود صابر.

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس.