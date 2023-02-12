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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على هامش إيجبس 2023

للبحث والاستكشاف|وزير النفط العراقي يطالب الشركات المصرية بالقيام بمزيد من الأعمال ببلاده

صدى البلد

 طلب حيان عبد الغني نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة ووزير النفط أن تتوجه الشركات المصرية للمزيد من الأعمال بالعراق في ظل إطلاق جولة تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف خاصة عن الغاز الطبيعي ووجود فرص واعدة للشركات المصرية للتقدم لهذه التراخيص وأن لدى بلاده اهتمام بالتعاون مع مصر في صناعة البتروكيماويات خاصة مع توافر مادة التغذية.


جاء ذلك في تصريح اليوم الأحد خلال مباحثات مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) .

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وزير البترول يستقبل نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة لبحث زيادة التعاون

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وأوضح الملا أن ما طلبه الوزير العراقي يتوافق وسياسة الوزارة للتوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارا لما لديها من خبرات ونجاحها في تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات الصناعة البترولية ، مؤكدا اهتمامه بدعم وزيادة التعاونين البلدين . 


كما ناقش الوزيران فرص التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية بمراكز تدريب قطاع البترول المصري.

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