للبحث والاستكشاف|وزير النفط العراقي يطالب الشركات المصرية بالقيام بمزيد من الأعمال ببلاده

على هامش إيجبس 2023

طلب حيان عبد الغني نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة ووزير النفط أن تتوجه الشركات المصرية للمزيد من الأعمال بالعراق في ظل إطلاق جولة تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف خاصة عن الغاز الطبيعي ووجود فرص واعدة للشركات المصرية للتقدم لهذه التراخيص وأن لدى بلاده اهتمام بالتعاون مع مصر في صناعة البتروكيماويات خاصة مع توافر مادة التغذية.



جاء ذلك في تصريح اليوم الأحد خلال مباحثات مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) .



وأوضح الملا أن ما طلبه الوزير العراقي يتوافق وسياسة الوزارة للتوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارا لما لديها من خبرات ونجاحها في تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات الصناعة البترولية ، مؤكدا اهتمامه بدعم وزيادة التعاونين البلدين .



كما ناقش الوزيران فرص التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية بمراكز تدريب قطاع البترول المصري.