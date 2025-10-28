الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة وشاحنات تعود من المعبر دون تفريغ حمولتها.. تفاصيل

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري خلت تماماً من شاحنات المساعدات، بعد توجه جميعها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، حيث أفرغت بعض هذه الشاحنات حمولتها بالفعل، بينما عادت أخرى دون تفريغ بسبب رفض سلطات الاحتلال إدخالها.

وأوضح رجب، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التعطيل "يأتي في إطار النهج المعتاد من جانب سلطات الاحتلال التي تعرقل حركة الشاحنات وتمنع إدخال بعض المساعدات، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة".

وأشار إلى أن الشحنات التي تم إدخالها اليوم تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى شاحنات الوقود التي تعتمد عليها المنشآت الحيوية والخدمية في القطاع لتقديم خدماتها، مضيفًا أن معظم القوافل التي تدخل يومياً إلى غزة لا تخلو من شاحنات الوقود والدقيق، مع تشغيل عدد من المخابز التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطحين بشكل يومي.

ولفت مراسل إكسترا نيوز إلى وجود أزمة حادة في المستلزمات الطبية والأدوية داخل القطاع، ما ينعكس سلباً على المرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج دوري.

وأكد أن هناك مطالبات متزايدة بضرورة إدخال مزيد من المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على المعابر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العراقيل التي يفرضها الجانب الآخر.