شيرين رضا توجه رسالة للجمهور بعد مسلسلها "وبينا ميعاد"

شاركت الفنانة شيرين رضا، صوراً من كواليس تصوير مسلسل “وبينا ميعاد” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “سعيدة بردود الفعل وأن المسلسل عجبكم شكراً لكل اللي شاركوا فيه من ممثلين كبار وشباب وشكراً للمخرج الجميل هاني كمال هتوحشونا”.

مسلسل “وبينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.