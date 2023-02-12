التموين: مشاركة 1823 محل تجاري في الأوكازيون الشتوي حتي الآن

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ الاعلان عنه وحتي الآن وصل إلى 1823 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والادوات المنزلية أيضا.
وأوضح التقرير أن أكبر المحافظات مشاركة في الأوكازيون هي القاهرة بعدد 718 محل تليها الإسكندرية 310 محل ثم الجيزة بعدد 279 محل تجاري .
وأضاف التقرير أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول نسب التخفيضات الى الخمسين في المائة كالعام السابق ايضا.
وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، انه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في الاوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون.
واشار إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يومية على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.