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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: مشاركة 1823 محل تجاري في الأوكازيون الشتوي حتي الآن

صدى البلد

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ الاعلان ‏عنه وحتي الآن وصل إلى 1823 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والادوات المنزلية أيضا.

وأوضح التقرير أن أكبر المحافظات مشاركة في الأوكازيون هي القاهرة بعدد 718 محل تليها الإسكندرية 310 محل ثم الجيزة بعدد 279 محل تجاري .

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وأضاف التقرير أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات الى الخمسين في المائة كالعام السابق ايضا. ‏

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، انه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الاوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الاوكازيون.

واشار إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات ‏المعروضة.


 

علي المصيلحي وزير التموين الاوكازيون أصحاب المحال التخفيضات

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