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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 14.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للإمارات

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وأوضح جهاز الإحصاء، اليوم "الأحد"، أن قيمة الواردات المصرية من الإمارات بلغت 2.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

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الإحصاء: 7.3% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال 2022

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الإحصاء: 19.2% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية خلال 2022

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.6 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وأفاد بأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022 

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 799.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار.

5. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 803.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 533.8 مليون دولار.

3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 233.1 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 225.1 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 142.9 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6% 

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 9.4 مليون نسمة عام 2022. 

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقاً لتقـديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية 2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات الواردات التبادل التجاري الامارات مصر والإمارات

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