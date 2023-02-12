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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بسبب إصلاح نظام التقاعد فى فرنسا

فرنسا
فرنسا

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إنّ الكثير من المدن الفرنسية شهدت احتجاجات، ولكن في مدينتي رين وباريس، حدثت مواجهات بعد انتهاء هذه المظاهرات والاحتجاجات، وذلك في مواجهة الشرطة الفرنسية، بسبب إصلاح نظام التقاعد بفرنسا.

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القاهرة الإخبارية: استمرار الاحتجاجات في فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد

وأضاف حسين، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي حساني بشير، أن 10 آلاف جندي وشرطي كانوا هم من يقومون بالإشراف على هذه التظاهرات، منهم 4 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس، وبصرف النظر عن الأحداث التي حدثت في العاصمة الفرنسية والتراشق وعمليات الكر والفر ما بين قوات الشرطة وعشرات من المتظاهرين، إلا أنّه جرى توقيف 10 أفراد من المشاغبين من قبل الشرطة الفرنسية.

وتابع، أنّ أحد أفراد الشرطة الفرنسية تعرض للإصابة في عينه وجرى نقله مباشرة إلى المستشفى، وبالتأكيد، فإن هناك العديد من المدن الفرنسية، مثل ليل وليون ومارسيليا وتولوز وغيرها، لم تشهد أي أحداث عنف، وكانت الاعتراضات تارة بالموسيقى، وتارة أخرى بالصيحات التي تستهجن عدم تفهم الرئيس ماكرون والحكومة لمطالبهم.

وشدد، على أنه جرى وصف الحكومة الفرنسية بالصماء التي لا تستمع إلى الشارع الفرنسي، ليس فقط من المتظاهرين ولكن من خلال المعارضين سواء حزب اليمين أو المتطرف أو التجمع الوطني أو حزب فرنسا الأبية أو الحزب الشيوعي الفرنسي.

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