وزير قطاع الأعمال : ضخ استثمارات بالشركات لمعالجة المشكلات المتراكمة

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تساهم مع القطاع الخاص سواء بالإدارة أو زيادة رأس المال لضخ استثمارات لحركة بعض الشركات من التعثر ، موضحا أن شركات قطاع الاعمال بها مشاكل متراكمة منها كثرة العمالة وقدم الماكينات ، قائلا: حلول هذه المشكلات هو ضح استثمارات لمعالجة هذه المشكلات.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الصناعات التي تحتاج الي استثمارات كبيرة والدولة حريصة علي الاهتمام بها ، منها صناعة الدواء وصناعة السيارات والأسمدة والبتروكيماويات وذلك من خلال تطوير الشركات عن طريق ضخ استثمارات .

جاء ذلك اثناء مناقشة لجنة الصناعة بمجلس التواب برئاسة المهندس معتز محمود اثناء مناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأفاد معتز محمود ، أن وزارة قطاع الأعمال تعاني من مشاكل واضحة في عدد من القطاعات، ولدينا أمل أن نساند الوزير بحل هذه المشكلة ، ونحن علي كامل الاستعداد لتقديم الدعم لوزارة قطاع الاعمال في كافة القطاعات.