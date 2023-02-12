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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع اليابان

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم /الأحد/، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني، الفريق أول كوجي يامازاكي والوفد المرافق.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير الياباني في الأردن جيرو اوكوياما، العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن واليابان، لافتا إلى العلاقة المتميزة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالقيادات اليابانية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم والمساعدات التي تقدمها اليابان للأردن في العديد من المجالات التنموية.

ولفت الخصاونة إلى القيم المشتركة التي يتقاسمها البلدان في سعيهما لإحلال السلام في المنطقة والعالم، مشيرا إلى فرص ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.

واطلع رئيس الوزراء الأردني، رئيس أركان القوات اليابانية على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بموقف اليابان الداعم لإحلال السلام في المنطقة استنادا لمبدأ حل الدولتين.

وجدد الخصاونة التأكيد على موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعم لإحلال السلام في المنطقة وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني، طبقا لبيان رئاسة الوزراء، على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها بكل شرف وأمانة ومسؤولية الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، لافتا إلى الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

من جهته، أكد رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة، علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، لافتا إلى الاحترام الذي تكنه اليابان قيادة وشعبا للأردن.

وأكد الرغبة بزيادة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.

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