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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فيات 2023 تبدأ من 600 ألف جنيه في مصر.. وأسعار تويوتا كورولا كروس 2023 بالإمارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 الي فئة السيارات السيدان، ومستمر إنتاجها حتى الآن، وتعتبر جيلي امجراند 7 من أهم سيارات الصانع الصيني، وذلك بعد نجاحها في تحقيق مبيعات كبيرة في مصر بفضل، احتوائها علي العديد من وسائل الأمان، وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة للجميع، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

تعد سيارة رينو ميجان واحدة من أكثر سيارات الصانع الفرنسي انتشاراً فى السوق المصري، لما توفره من خيارات تلبي احتياجات المستهلكين فى فئتها، خاصةً أن فئة السيدان المتوسطة لديها أكثر من منافس شرس، وفيما يلي نستعرض سعر رينو ميجان موديل 2023 فى مصر.

تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أكثر سيارات الصانع الياباني انتشارا في مصر والعالم، وتقدم سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بـ 7 فئات مختلفة من المحركات، بالإضافة لأعلي فئة التي تحمل محرك هايبرد.

يضم السوق المصري باقة متنوعة من إصدارات الصانع الكوري، ومن تلك الطرازات سيارة هيونداي النترا موديل 2023، وكيا سيراتو موديل 2023، وهما السيارتان الأكثر شهرة لدي المواطنين المصريين، ويفضل امتلاكهم الكثيرين بفضل اعتماديتهما العالية، وتصميمهم الفريد.

تعتبر سيارة كيا سيراتو " فورتي " هي أفضل سيارات الصانع الكوري مبيعا علي مستوي العالم ومن ضمنهم مصر، وهي سيارة مدمجة وتتمتع بالكثير من المميزات التي جعلتها خيارًا أول بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تقديم العديد من التسهيلات من الدولة لذوي الإعاقة بهدف امتلاكهم سيارة شخصية تساعدهم علي التنقل دون مساعدة أحد.

تنتمي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الي فئة السيارات متعددة الاستخدامات التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية، وجاءت سيارة كورولا كروس بتصميم جديد تمت ترقيته بشكل كبير وواضح من قبل الشركة المصنعة تويوتا، وتحمل تويوتا كورولا كروس مزايا فاخرة ومواصفات مبتكرة للشكل الداخلي والخارجي، وتقدم تويوتا كورولا كروس في السوق الإماراتية من خلال فئتين.

تنتمي سيارة نيسان باترول موديل 2023 إلي فئة السيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، وقدمتها الشركة اليابانية عام 1957 ، وحصلت نيسان باترول 2023 على العديد من التحديثات، وتتميز نيسان باترول بقدراتها على السير على الطرق الوعرة والطرق الصحراوية، وذلك من ضمن أسباب اقتناء السعوديين لها، بالإضافة الي إنها تقدم في السوق السعودي بفئات مختلفة وهم ، فئة XE الابتدائية، و فئة SE T2، وفئة SE تيتانيوم، وفئة SE بلاتينيوم، وفئة LE T1، وفئة LE T2، وفئة LE  تيتانيوم، وفئة LE بلاتينيوم سيتي، وفئة نيسمو الأقوى والأغلى ثمناً.

يقدم الصانع الإيطالي فيات، طرازات متعددة داخل السوق المصري موديل 2023، وتختلف تلك الإصدارات في الفئات وبالتالي منها السيدان والهاتشباك والكوبيه، وذلك يتيح إمكانية الاختيار لدي الراغبين في اقتناء سيارات فيات الإيطالية، وبالتالي يقدم موقع صدى البلد قائمة بأحدث أسعار إصدارات شركة فيات في سوق السيارات المصري لعام 2023 .

 

 

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