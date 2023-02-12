أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 في الإمارات

تنتمي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الي فئة السيارات متعددة الاستخدامات التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية، وجاءت سيارة كورولا كروس بتصميم جديد تمت ترقيته بشكل كبير وواضح من قبل الشركة المصنعة تويوتا، وتحمل تويوتا كورولا كروس مزايا فاخرة ومواصفات مبتكرة للشكل الداخلي والخارجي، وتقدم تويوتا كورولا كروس في السوق الإماراتية من خلال فئتين.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

محرك تويوتا كورولا كروس 2023

تستمد جميع طرازات تويوتا كورولا كروس موديل 2023 قوتها من محرك هجين سعة 1800 سي سي، ينتج قوة 122 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود إلي 36 لترًا.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أبعاد تويوتا كورولا كروس 2023

جاءت سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بطول 4460 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1620 مم، وقاعدة عجلات بطول 2640 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 407 لترات.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

مقصورة تويوتا كورولا كروس 2023

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها، شاشة ملونة TFT عالية الدقة مقاس 7 بوصه، وإضاءة خاصة في جميع أنحاء المقصورة، ومكيف هواء تلقائي بفتحات خلفية، ومساحات ومساحات واسعة للركاب، وشاشة إضافية مقاس 4.2 بوصه، ومثبت سرعة، وشاشة عرض الصوت مقاس 8 بوصة، وبها AM ، و FM ، و USB ، و BT ، و DAB ، و WIFI، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وجاهز للعمل مع Apple CarPlay و Android Auto، ونظام جديد E-Call لمكالمات الطوارئ، ووسائد هوائية أمامية مزدوجة أو سبع SRS، وحساسات للاصطفاف.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

الشكل الخارجي لتويوتا كورولا كروس 2023

تظهر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح هالوجينيه، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف .

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

الفئة الأولي سعرها 91 ألف درهم إماراتي.

الفئة الثانية سعرها 106 آلاف درهم إماراتي.