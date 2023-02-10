بـ 190 ألف جنيه.. أشهر سيارة تويوتا موفرة في البنزين| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري، وتمتلك شعبية وسمعة طيبة في الشارع المصري، وذلك بفضل اعتماديتها وتوفر قطع غيارها وانخفاض أسعارها مقارنة ببعض المنافسين، ومن أبرز إصداراتها الموفرة في البنزين ياريس موديل 2007.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

تويوتا ياريس موديل 2007

مواصفات السيارة تويوتا ياريس موديل 2007:

تتوفر السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 بمحرك سعة 1300 سي سي، اقتصادي في استهلاك الوقود ينتج قوة تصل الى 92 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

جاءت السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 بالعديد من التجهيزات والكماليات الداخلية، أبرزها التكييف، وباور ستيرينج وسنتر لوك لمنع السرقة، وزجاج كهربائي، ومرايا جانبية كهربائية ونظام صوت من راديو كاسيت و4 سماعات، وفرامل ABS وEBD.

تويوتا ياريس موديل 2007

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.