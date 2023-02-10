عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 190 ألف جنيه.. أشهر سيارة تويوتا موفرة في البنزين| صور

تويوتا ياريس موديل
تويوتا ياريس موديل 2007

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري، وتمتلك شعبية وسمعة طيبة في الشارع المصري، وذلك بفضل اعتماديتها وتوفر قطع غيارها وانخفاض أسعارها مقارنة ببعض المنافسين، ومن أبرز إصداراتها الموفرة في البنزين ياريس موديل 2007.

براءة سائق تسلا الآلي من حادث تكساس المميت عام 2021 | تفاصيل

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة في السعودية | صور

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على  شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

تويوتا ياريس موديل 2007

مواصفات السيارة تويوتا ياريس موديل 2007:

تتوفر السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 بمحرك سعة 1300 سي سي، اقتصادي في استهلاك الوقود ينتج قوة تصل الى 92 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

جاءت السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 بالعديد من التجهيزات والكماليات الداخلية، أبرزها التكييف، وباور ستيرينج وسنتر لوك لمنع السرقة، وزجاج كهربائي، ومرايا جانبية كهربائية ونظام صوت من راديو كاسيت و4 سماعات، وفرامل ABS وEBD.

تويوتا ياريس موديل 2007

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

ياريس موديل 2007 تويوتا ياريس موديل 2007 تويوتا ياريس تويوتا ياريس مانيوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

موضوعات متعلقة

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة في السعودية | صور

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2024 بتصميم جديد وتقنيات رائدة.. صور

مرسيدس تحتفل بإنتاج 22 مليون سيارة | صور

براءة سائق تسلا الآلي من حادث تكساس المميت عام 2021 | تفاصيل

الظهور الأول لمرسيدس مايباخ S580e.. أول إصدار هجين للعلامة التجارية

سعر فولكس فاجن تيرامونت الجديدة في قطر | صور

سعر تويوتا يارس موديل 2023 في السعودية| صور

منافسة رولز رويس.. تويوتا تكشف عن نسخة SUV من سينشري | صور

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 2 وإصابة 23 آخرين في انهيار عقار بالبحيرة

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بعد زلزال تركيا وسوريا

السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

بفستان جرئ… شاهيناز تثير ضجة بهذا الفيديو| شاهد

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

فيديو

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

تراجع الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسعار؟

عليه 10 سنوات سجن.. قصة البلوجر لوشا بعد ضبطه في قضية خطف

لا تنخدعوا.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ